Parchi urbani di Agos, dove tutto si muove

Presentate nella sede Agos di Milano, Green Life 280, le novità di Parchi Agos – il progetto di riqualificazione urbana nato quattro anni fa – che risponde alle esigenze della comunità e dei territori, intervenendo su quattro dimensioni chiave quali Sport, Arte, Green e Smart. Ed è proprio lo sport la dimensione protagonista dell’iniziativa per questo 2025 che, attraverso la rigenerazione di spazi già esistenti o l’introduzione di nuove strutture, favorisce la diffusione della pratica sportiva nelle aree pubbliche delle città come fattore non solo di salute, ma anche di benessere e socialità.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di sostenibilità di Agos, la quale pone al centro di tutte le attività di business la creazione di valore condiviso attraverso un modello innovativo. Una sfida da subito ambiziosa rivelatasi vincente, che ha continuato ad evolversi nel tempo, sempre nel segno dell’ascolto dei territori e della creazione di un impatto di lunga durata. Durante l’evento è stata annunciata la donazione di 100 borse sportive, da distribuire sull’intero territorio nazionale, le quali supporteranno tutti coloro che si vedono costretti ad affrontare particolari difficoltà socioeconomiche nell’avvicinarsi alla pratica sportiva.

In particolare, sulla città di Milano le borse saranno destinate ai progetti Generazione Sport patrocinata dal Comune di Milano e WeSport patrocinata da PlayMore! mentre, sul resto dei territori, le borse verranno assegnate direttamente alle associazioni che da anni collaborano al Progetto Parchi Agos. A dimostrazione dell’impegno di Agos – società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Personal Finance & Mobility e per il 39% da Banco Bpm – nel rendere lo sport sempre più accessibile, rispettando e promuovendone il diritto costituzionale che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

"Il nostro obiettivo – ha dichiarato François Edouard Drion, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Agos – è quello di creare opportunità concrete affinché chiunque possa sentirsi parte di una comunità attiva. Lo sport è veicolo straordinario per promuovere partecipazione e valori positivi, per questo lo favoriamo riqualificando aree urbane che diventano spazi di sport collettivo - con i nostri Parchi Agos - e con le nuove borse sportive che rendono accessibile la pratica. È un modo di vivere le comunità e i territori, ogni giorno di più".

A supporto del progetto, Agos ha coinvolto atleti di grande caratura sportiva e umana, con cui condivide i medesimi valori di impegno, vicinanza, passione e spirito di squadra, che da anni guidano le attività dell’azienda. Tra gli Ambassador, Lorenzo Simonelli, campione europeo di atletica, Giulia Rizzi, campionessa olimpica di scherma, Giulia Ghiretti, campionessa paraolimpica di nuoto e Ilaria Spirito, campionessa olimpica di pallavolo.