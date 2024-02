Banfi*

Pace, parola attestata dal secolo XIII, deriva da latino volgare pāce(m) (acc. di pāx, pācis < radice indeuropea *pā(n)k’- / pā(n)g’- ‘fissare > stabilire’: cfr. latino. pāctum ‘accordo’, pangĕre ‘stabilire’; in tedesco fangen ‘prendere, catturare’). Pace è, di fatto, un latinismo di matrice giuridica indicante, nel rapporto tra Stati, ‘assenza dello stato di guerra’: così è già in Dante (Par. 6,80: Con costui puose il mondo in tanta pace / che fu serrato a Giano il suo delubro), là ove è evocata la Pax Romana o Pax Augusti, frutto delle politiche di Ottaviano. Nel senso poi di ‘accordo che segue un conflitto guerreggiato’, pace ricorre dal sec. XIV: così in Petrarca (128-122: … fra magnanimi pochi a chi ’l ben piace /… / I’ vo gridando: Pace, pace, pace), nella celebre perorazione che il poeta rivolge ai bellicosi prìncipi italiani. E, nel valore di ‘condizione di piena letizia determinata da un vivere

orientato verso l’amore della povertà’, pace è già, e di nuovo, in Dante (Par. 11, 81: … tanto che ’l venerabile Bernardo / si scalzò prima, e dietro a tanta pace / corse …) ed è detto del modo di vivere francescano. In termini filosofici, nel pensiero cristiano, pace indica il ‘rispetto dell’ordine

della natura nell’adesione alla Rivelazione’: e così ricorre già in Dante (Purg. 11,7: Vegna ver noi la pace del tuo regno …), invocata dalle anime dei superbi nella prima Cornice del Purgatorio. Nei semantismi sopra indicati, pace giunge, infine, all’italiano dei nostri giorni: e, guardando gli orrori

delle guerre ad limina, vivissimo ne è il desiderio.

*Ordinario

di Glottologia e Linguistica

e Accademico della Crusca