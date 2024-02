On the road coi sandali. Sneakers in grande stile

Gli accessori di stagione avranno un duplice compito: valorizzare la silhouette e

aggiungere un tocco di personalità al look. E per farlo, in perfetta sintonia con le

tendenze delle passerelle, abbandonano design improbabili a favore della

semplicità, vedi, funzionalità e portabilità.

Le clutch saranno il modello di borsa su cui puntare, ma in primavera bisognerà

dire addio alle mini bag che hanno dominato le scorse stagioni. Le borse saranno

morbide e maxi, addirittura oversize. Borbonese per esempio propone ampie shopping in morbida pelle e fibbia dorata ma anche la nuova linea Couch che punta su morbidezze e impunture.

Ai piedi è il momento di ballerine, Mary Jane, tacchi kitten e… sneakers che tornano in grande stile. A farla da padrone saranno però le slingback, in tutte le loro

declinazioni, femminili e chic, perfette da indossare in ogni momento. Per essere super cool, infine, indossare sandali e décolleté con calze e calzini, di qualsiasi genere, colore e lunghezza. Tra gli accessori must have non mancano i gioielli, con orecchini e collane a catena in stile bold, vistosi e in formato XXL.