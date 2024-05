"Nuovo tentativo di lancio per Starliner: sabato alle 18:25 ora italiana"

È previsto per sabato alle 18:25 ora italiana, il nuovo tentativo di lancio per il primo volo di prova con equipaggio di Starliner, il taxi spaziale della Boeing.

Lo annunciano i team congiunti di Nasa, Boeing e United Launch Alliance, che stanno continuando a lavorare sui problemi tecnici emersi lo scorso 6 maggio, quando è stato interrotto il conto alla rovescia prima del lancio con il razzo Atlas V da Cape Canaveral.

I tecnici confermano l’avvenuta sostituzione della valvola difettosa per la regolazione della pressione nel serbatoio dell’ossigeno liquido sullo stadio superiore Centaur del razzo Atlas V. I due membri dell’equipaggio Butch Wilmore e Suni Williams (in foto) rimangono in quarantena pre-volo presso il Johnson Space Center della Nasa a Houston.