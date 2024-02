Monocolore marmoreo o petali colorati su viso e occhi

Arriva la primavera e l’universo del make-up si adegua con nuove tendenze pronte a stupire. La parola d’ordine sarà semplicità - tanto che, ispirandosi al trend ’quiet luxury’ della moda, si parla di ’quiet beauty’ - ma il volto non rinuncerà a vestirsi con una tavolozza di colori che renderà protagonisti occhi e labbra giocando con grafismi, sfumature inedite e riflessi scintillanti. Must di stagione il look monocromatico, ovvero scegliere una sola nuance, quella – rosata o ambrata – che si fonde meglio con l’incarnato, valorizzandolo, e sfoggiarla su zigomi, palpebre e labbra. A contendergli il primato, il trend multicolor, con sguardi che, tratteggiati da una sottile linea di eyeliner, si accendono di tonalità pastello (azzurro cielo, rosa baby, verde menta, violetto), quasi a evocare il risveglio della natura. Non sono da meno le labbra che, cederanno al finish luminoso di un gloss rosa o pesca, o si vestiranno con il guizzo intenso di un rossetto rosso, dall’iconico rosso Gucci fino al bordeaux e al borgogna.