È stato presentato il nuovo progetto flagship del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, specificamente dello Spoke 7 guidato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il modello Hub&Spoke è un sistema dinamico, con un perno al centro e attorno i 14 Spoke Leader che, nella loro interazione, favoriscono la cooperazione con l’ecosistema nazionale e locale. Il progetto ha l’obiettivo di creare una catena di infrastrutture di ricerca nazionali, laboratori accreditati, living lab, piattaforme veicolari e soluzioni per lo sviluppo, la sperimentazione e la certificazione di soluzioni CCAM, acronimo inglese per Mobilità Cooperativa, Connessa e Automatizzata, nonché a sfruttare l’enorme mole di dati anche per azioni strategiche di analisi e modellazione dei sistemi di mobilità.