Il mediatore è una persona che ha appreso l’arte del sapersi porre con equilibrio ed equanimità nella risoluzione delle questioni. Si tratta di un’abilità molto ambita, nella vita, nelle relazioni, come nel mondo del lavoro e rientra in quelle che vengono comunemente chiamate soft skill, ovvero l’insieme delle competenze trasversali legate a come si interagisce con il mondo esterno, si risolvono problemi, si sviluppano idee e si gestiscono le proprie responsabilità. Non bisogna per forza essere psicologi, avvocati o antropologi per poter applicare questa competenza: si può essere mediatori nella vita. Ma è un’arte che va allenata, raffinata.

Mediazione e mediocrità, due parole dalla connotazione assai distante (la prima implica un’azione positiva, mentre la seconda ha un’accezione negativa nell’italiano corrente) condividono la stessa radice latina: medius, che significa medio, o stare nel mezzo. La capacità dello stare nel mezzo delle cose veniva riassunta dai latini in una locuzione: Aurea mediocritas, ovvero “aurea moderazione” o “aurea via di mezzo”. Aurea perchè è la migliore condizione che si possa immaginare, così come l’oro è il più apprezzabile dei metalli. È una facoltà preziosa che va riscoperta, soprattutto in tempi come questi, segnati dalla guerra e dall’individualismo. In un mondo che erige muri, aprire una porta è sempre la scelta più saggia.

a cura di Sofia Spagnoli