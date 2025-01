Maturità, riflettori sulla condotta. Chi ha 6 sosterrà un test in più

La scuola non è fatta solo di libri da studiare, ma anche di comportamenti sani che si apprendono stando insieme. Dunque, il voto in condotta da quest’anno ha un peso notevole non solo per la promozione, ma anche per l’esame di maturità. È la novità forse più importante del decreto appena approvato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. In pratica, col 6 in condotta gli studenti sono chiamati a fare anche un elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe. Elaborato che sarà al centro anche dell’orale. Una scelta ribadita dallo stesso Valditara: "Sarà un esame che consentirà a ogni ragazzo di esprimere il meglio di quanto ha appreso negli anni, e che terrà conto anche della valutazione del comportamento. Il nostro obiettivo è una scuola con standard di qualità sempre più alti, in cui la centralità della persona e la cultura del rispetto sono fondamentali".

Da quest’anno, per accedere alla maturità, come sanno bene gli studenti, occorre svolgere anche i percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento. Quanto all’esame vero e proprio, la data da cerchiare in rosso sul calendario è il 18 giugno (dalle ore 8.30), giorno della prima prova scritta, quella di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Poi la seconda prova scritta, in base alle discipline dei singoli percorsi di studio, infine il colloquio che verterà anche sulle esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, e sull’Educazione civica. Solo per alcuni indirizzi è prevista una terza prova scritta: (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia). A comporre le Commissioni d’esame un presidente esterno, tre membri esterni e tre interni.

Per quanto riguarda le materie della seconda prova, ogni liceo ha una disciplina specifica in base al suo indirizzo. Al Liceo Classico, ad esempio, la prova riguarda il latino, mentre al Liceo Scientifico è la matematica, che si applica anche per l’opzione Scienze applicate e la sezione Sportiva. Al Liceo Linguistico, invece, la prova sarà su Lingua e cultura straniera 1, mentre al Liceo delle Scienze Umane sarà il turno di Scienze Umane. Per il Liceo Artistico, invece, la seconda prova riguarda le discipline progettuali tipiche dell’indirizzo; al Liceo Musicale, la prova sarà su Teoria, analisi e composizione e e al Liceo Coreutico, su Tecniche della danza.

Passando agli Istituti tecnici, le materie cambiano a seconda dell’indirizzo. Per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, la seconda prova è Economia aziendale, mentre per l’indirizzo “Relazioni internazionali per il marketing” è Lingua inglese, e Informatica per “Sistemi informativi aziendali”. Per l’indirizzo Turismo, la prova sarà su Lingua inglese.

