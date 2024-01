Marca Fresh, ortofrutta in vetrina. Spazio all’innovazione sostenibile

Tutto pronto per Marca Fresh, il format esclusivo incentrato sull’innovazione sostenibile in ortofrutta, nell’ambito di Marca by BolognaFiere. Giunto alla quarta edizione, Marca Fresh cresce e supera i mille metri quadrati di spazio espositivo nel padiglione 29, con 50 espositori, più 30% rispetto all’anno scorso. Un evento nell’evento, cuore di Marca Fresh è la "piazza dei freschi", uno spazio dedicato alla convegnistica di settore che, con un ricco programma di incontri, presentazioni e case history, si conferma contenitore di primo piano per coniugare le esigenze di business con la condivisione e l’approfondimento. Nato dalla sinergia tra Marca e SGMarketing, società di consulenza specializzata nei prodotti freschi, Marca Fresh si caratterizza per il format innovativo e coinvolgente in cui le aziende dell’ortofrutta diventano protagoniste, grazie alla possibilità di esporre in spazi dedicati, condividere contenuti, incontrare e stringere relazioni coi buyer della Distribuzione Moderna Organizzata, ma anche di valorizzare best practice capaci di soddisfare i trend di consumo e andare incontro ai bisogni di un consumatore sempre più attento ed evoluto anche in tema di benessere e salute. "Una quarta edizione in crescita per Marca Fresh, a conferma dell’interesse che raccoglie il segmento dei freschi e dei freschissimi in ortofrutta. Votato alla definizione di strategie, idee e processi per lo sviluppo del comparto, Marca Fresh intende favorire il confronto tra gli operatori della filiera, dalla produzione alla distribuzione e ai servizi, con un approccio che sappia tenere insieme esigenze di mercato e nuovi trend di consumo", dice Antonella Maietta, exhibition manager di Marca by BolognaFiere. Marca Fresh conferma il taglio specialistico, basato sull’innovazione sostenibile, con una attenzione legata all’esperienza di acquisto e consumo dell’ortofrutta, argomento più che mai attuale, che sarà esplorato in tutti gli aspetti e offrirà spunti di interesse utili ad affrontare le sfide del mercato. "Siamo di fronte a tendenze regressive sul fronte degli acquisti, che hanno inevitabilmente un riflesso diretto su tutta la filiera ortofrutticola e rendono necessario un approfondimento delle dinamiche di acquisto e consumo", afferma Salvo Garipoli, direttore SGMarketing, che oggi alle 11.30, nell’Agorà di Marca Fresh, presenterà il workshop inaugurale "Ortofrutta: i nuovi paradigmi di acquisti e consumo". Nell’incontro saranno divulgati i principali risultati dell’analisi consumer targata SGMarketing. Alle 14.30, i lavori proseguiranno con un focus dedicato alla categoria delle mele. Domani, workshop a cura di My Fruit: alle 11.30 il convegno organizzato da Raffaela Quadretti, Focus Gdo: "L’esperienza d’acquisto tra assortimento e contenuti". Poi, alle 14.30, Alessandro Franceschini intervisterà Claudio Dall’Agata, direttore del Consorzio Bestack, che presenta il libro "100 volti dell’ortofrutta italiana".