Look più aggressivo con l’allestimento speciale ’esprit Alpine’. Interni e sedili sportivi

Dopo Austral, che ha introdotto per la prima volta l’allestimento esprit Alpine nella gamma Renault, e il nuovo Espace, ora tocca a Nuova Clio dotarsi di questa versione sportiva, tecnica ed elegante. Mescolando gli elementi tipici del Dna della marca Alpine con il nuovo linguaggio stilistico di Renault, l’allestimento esprit Alpine conferisce al carattere di Nuova Clio un’intensità ancora maggiore.

La lama anteriore in color grigio ricorda le auto da corsa e ci invita a scoprire il mondo sportivo incarnato da questo modello. Lo stesso colore caratterizza anche i profili laterali della parte inferiore delle porte e il diffusore specifico, mentre le prese d’aria aerodinamiche del paraurti danno un’impressione visiva di maggiore ampiezza al posteriore conferendo al veicolo un’aria più sportiva. L’allestimento esprit Alpine comprende anche cerchi in lega da 17 pollici con un design che ricorda l’identità Alpine: diamantati black e laccati con vernice fumé, hanno coprimozzi blu o grigi, in funzione del colore della carrozzeria, per accentuare la dinamicità, la raffinatezza e la tecnicità del veicolo. Infine, al posteriore spicca il badge Clio nella finitura in nero luicido.

L’allestimento esprit Alpine fa uso anche di materiali sostenibili nella composizione dei sedili, con un tessuto composto da fibre riciclate polietileniche (PET) al 72% (a livello di seduta e schienale) e tessuto spalmato granulare (sui lati), riciclato al 13%.