Lo sharing fa ’respirare’ le grandi città

Iragazzi sono protagonisti della mobilità che cambia, soprattutto nei grandi centri urbani. È grazie alle loro scelte e alle nuove abitudini che hanno introdotto, anche nel campo della mobilità, se il 2022 sarà ricordato in Italia come l’anno della consacrazione della ‘sharing mobility’. Secondo un rapporto presentato da Fondazione Filippo Caracciolo-Centro studi dell’Automobile Club d’Italia, in collaborazione con L’Automobile Club Roma in Europa, gli spostamenti medi giornalieri sono aumentati negli ultimi cinquant’anni da 17 a 35 chilometri.

Il ricorso alla mobilità condivisa è sempre più diffuso, soprattutto di quella che vede protagoniste le biciclette, i monopattini e gli scooter elettrici. Nello scenario internazionale, Roma è la sesta capitale europea per bici condivise (25.000 a Parigi, 5.000 a Roma) e la quinta per numero di monopattini in sharing (30.000 a Berlino, 13.000 a Roma). Nel 2022 le iscrizioni ai servizi di sharing nella capitale sono cresciuti del 97%, sfiorando i 3,4 milioni di utenti registrati, e i singoli noleggi sono saliti dell’88,5%, superando 2,5 milioni di spostamenti. Il 7° Rapporto Nazionale dell’Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility promosso dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica consente di allargare lo sguardo al resto d’Italia.

Il numero dei noleggi totali dei veicoli motorizzati è cresciuto del 41% rispetto al 2021, per un totale di oltre 49 milioni di viaggi, ovvero il 77% in più rispetto al periodo pre-pandemia, anche il numero di servizi attivi nelle città è cresciuto passando da 190 a 211, mentre i mezzi a disposizione degli utenti si sono incrementati di un quarto passando da 89mila a 113mila. Uno degli aspetti più significativi, soprattutto per la salute delle nostre città, è che il 95% dei mezzi che si possono noleggiare sono a emissioni zero. Una buona notizia anche dal punto di vista del Piano Nazionale Energia e Clima che prevede, entro il 2030, il raggiungimento di una quota di 6,6 milioni di auto elettriche e ibride plug-in in Italia, per ridurre di 18 milioni di tonnellate il gas serra emerso unendo alle auto private il contributo del trasporto pubblico. Sono 67 le città capoluogo che si sono dotate di un servizio vehicle-sharing.

Milano si conferma la capitale della sharing mobility italiana sia dal punto di vista della domanda che dell’offerta di servizi con 14,8 milioni di noleggi complessivi e 30.700 veicoli a disposizione degli utenti, subito seguita da Roma rispettivamente con 12 milioni di noleggi e 29.300 mezzi in flotta.

Per quanto riguarda la micromobilità a zero emissioni il numero di viaggi in bikesharing, scootersharing o monopattino ha superato i 43 milioni, i dati dei noleggi sono in aumento in particolare per il bikesharing free-floating (ovvero quello che consente di abbandonare il mezzo dopo l’uso) cresciuto del 108%, mentre quello station-based è aumentato del 42%. Unico dato negativo quello dello scootersharing che è diminuito del 45% a causa dell’abbandono del mercato da parte di importanti operatori internazionali comportando la chiusura di 12 servizi su 22.

A cura di Egidio Scala