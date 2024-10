"La funzione del docente tutor serve proprio a comprendere le strategie formative per potenziare dove c’è ritardo, accelerare dove lo studente è già avanti. Lo si fa in coordinamento con i docenti delle discipline – ha detto in un’intervista il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – Non credo a un’IA che sostituisca l’insegnante: spetta al docente, adeguatamente formato, governarla".