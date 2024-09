Le avventure di Lady Sif continuano su Instagram

Molti conoscono Jaimie Alexander come Lady Sif, dopo che si è imposta in Thor all’attenzione dell’immensa platea di fan dei film Marvel in quello che all’epoca era il suo primo ruolo da protagonista. Ma la grande popolarità è arrivata con la serie Blindspot, dove interpreta una donna misteriosa che si risveglia tutta tatuata da sola a Times Square senza sapere nulla della sua identità. Assumendo il nome di Jane Doe, scopre che ogni tatuaggio può portare alla scoperta di chi è.

Ma Jaimie Alexander anche quando è lontana dalle scene mantiene i contatti coi suoi tanti fan. Su Instagram infatti, dove risulta essere abbastanza attiva, ha un profilo con oltre 1,2 milioni di followers. Posta video della sua quotidianità, fatta non solo di red carpet, ma anche di sport, viaggi, cibo.

a cura di Maurizio Costanzo