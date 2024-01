L’amico geniale è il semaforo

Anche i semafori, come gli esseri umani, sono più o meno intelligenti. A Giussano, in provincia di Monza, ne è stato appena installato uno che è davvero “geniale“, in grado di snellire il traffico e rendere così la città più vivibile. Il nuovo impianto installato nell’area del Laghetto, in prossimità di un’oasi naturale, avrà il compito di regolamentare il traffico facendo scattare il verde in base al numero dei veicoli rilevati in tempo reale nelle diverse strade dell’incrocio. Un occhio di riguardo è naturalmente stato riservato ai pedoni: il semaforo infatti penserà anche a loro valutando i tempi di attesa in modo più corretto e modulando i tempi di attraversamento per favorire la sicurezza dell’utenza debole, come gli anziani e i bambini.