Laboratori, dialoghi e live show. Come iscriversi e restare aggiornati

Grandi novità per migliorare l’esperienza di chi assisterà agli eventi. Attraverso una semplice registrazione (over 18 anni) da effettuare su https://www.festivaleconomia.it/it/registrazione, il pubblico potrà accedere alle sale, ricevere info e accedere alla diretta in streaming dei principali talk. La registrazione è necessaria ma non assicura un posto agli eventi che saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.