La Lombardia investe sui laghi La Giunta regionale della Lombardia ha stanziato 242mila euro per migliorare la sicurezza dei laghi lombardi, con finanziamenti destinati a servizi di vigilanza e soccorso per garantire la sicurezza della navigazione. L'obiettivo è valorizzare le bellezze naturali e turistiche dei laghi per residenti e turisti.