"Italia in corsa verso la Luna: modulo abitativo e reattore nucleare al centro di LarioSpace 2024"

L’Italia si prepara alla grande gara internazionale per il ritorno sulla Luna. Enti, laboratori di ricerca e industrie del nostro Paese stanno lavorando alla costruzione di un modulo abitativo sulla Luna e lo sviluppo di un piccolo reattore nucleare per fornire energia elettrica ai futuri insediamenti umani. Se ne parlerà a ’LarioSpace 2024’, seconda edizione dell’evento internazionale sulle innovazioni e le tecnologie italiane nel settore della New Space Economy, che si svolgerà nei giorni 23 e 24 aprile presso il Centro spaziale di Gera Lario, vicino al lago di Como.