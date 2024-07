’Innamorata’ di Nina Zilli. Gli anni ’60 in chiave moderna

Innamorata senza sapere perché. Ti sei sbagliata, ma non vuoi ammettere che non fa per te (ah-ah), non ne hai bisogno. Ha gli occhi blu come in un sogno. Svegliami tu (ah-ah) che è già mezzogiorno. Cosa mi racconti? (Io niente di nuovo, babe). Cado in mille pezzi (i pezzi non li trovo, oh no). Più mi ricompongo, più cado nel vuoto, perché? (Perché vali poco). Sola non mi trovo (oh, yeah) Il tempo delle favole c’era una volta (babe). Sento la realtà che bussa alla mia porta (oh no). Ieri ho fatto tardi e oggi sono stanca (non sono pronta). Innamorata senza sapere perché (shu-shu).

L’amore non si spiega. È così e basta, ci si innamora senza sapere perché. È questo il concetto che sta dietro a ’Innamorata (F**k u!)’, il singolo targato aprile 2023 di Nina Zilli Capitol Records Italy/Universal Music. Il brano, prodotto da Danti (con Saturnino al basso) ha un incedere stile vintage, molto ritmato e coinvolgente, con un mood avvolgente che fa tornare in mente lo stile Motown. "Questo è un pezzo molto divertente – ha sottolineato la stessa Zilli -. Mi ricorda le atmosfere anni ‘60, translate però nella modernità. Inoltre, si sente anche l’influenza dell’urban, delle produzioni di Danti". Contemporaneamente al brano è uscito anche il video Prodotto da One Fingerz e diretto da Mauro Russo. La clip, molto ironica e scherzosa, riprende e porta avanti il concetto del brano disegnando una speciale festa nunziale e, per farlo nel miglior modo, si avvale di un cast d’eccezione.