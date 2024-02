In Europa un giovane su quattro è indigente

Anche se la “paghetta“ non basta mai i giovani italiani sono in media più ricchi di molti loro coetanei europei. Un’indagine di Eurostat ha rivelato come i ragazzi del nostro Paese tra i 15 e i 29 anni precedono per disponibilità economica francesi, tedeschi e spagnoli. Fanalino di coda e a rischio di esclusione sociale i ragazzi della Romania, con un tasso del 25,4% di povertà rispetto a una media continentale pari al 6,1%. Lo studio ha elaborato dati raccolti nel corso del 2022, l’Unione Europea calcola il tasso di deprivazione materiale e sociale sulla base di tredici parametri che comprendono la possibilità di consumare pasti sostanziosi almeno tre volte a settimana, avere accesso a una connessione internet o essere nelle condizioni materiali per concedersi del tempo libero.

IN BASE A QUESTI RIFERIMENTI SONO 17,4 MILIONI I GIOVANI EUROPEI CHE VIVONO IN CONDIZIONI DI FORTE PRECARIETÀ, su un totale di oltre 73 milioni. Nel caso della Romania oltre ai salari bassi incidono le scelte politiche del Governo che destina pochi aiuti ai ragazzi. Nella classifica che somma ai 27 Paesi membri dell’Unione Europea anche la Norvegia e la Svizzera, nelle posizioni di coda oltre alla Romania ci sono anche Bulgaria e Grecia dove la percentuale di giovani che vivono in condizioni di grave precarietà è rispettivamente del 18,6% e del 14,9%.

L’Italia con un tasso di povertà del 3,7% si piazza al 17° posto davanti a Spagna (6,2%), Francia (6,3%) e Germania (6,5%). Dodici nazioni virtuose vantano un tasso sotto il 3 per cento.