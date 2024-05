In buca con Facebook. Il golf alla portata di tutti

Paige Spiranac, classe ‘93, americana e seguitissima – per la sua bravura e bellezza - anche da chi non è propriamente appassionato di golf. Ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia amante dello sport, infatti è figlia di due atleti, suo padre era un giocatore di football e sua mamma una ballerina professionista. La bella Paige per diversi anni ha praticato ginnastica, con la speranza di partecipare alle Olimpiadi. Tuttavia, a causa di diversi infortuni al ginocchio, non ha potuto realizzare questo sogno. E allora si è dedicata al golf per molto tempo, nel mondo dilettantistico. Oggi è un’istruttrice, crea contenuti e svela qualche trucchetto attraverso i social, dove ha conquistato fama mondiale. Grazie ai suoi post Paige conquista l’attenzione di milioni di fan che ha avvicinato al golf di cui è diventata testimonial a livello internazionale.

A cura di Maurizio Costanzo