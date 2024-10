Tra i grandi ospiti internazionali del primo giorno di Lucca Comics & Games ci sono stati Tatsuya Nagamine, regista di One Piece, Kenji Yokoyama, direttore di produzione di One Piece, Yu Kaminoki, producer di Digimon, e Tetsushi Akahori, producer di One Piece, ospiti della casa di produzione Toei Animation. "Grazie a tutti per l’accoglienza che ci avete riservato – dice soddisfatto il regista Tatsuya Nagamine –. Da anni dicevo a tutti i i miei collaboratori di voler venire al Lucca Comics, e avevo ragione. Mi sono reso conto della passione e del fervore che c’è in Italia per questa opera, e questo mi riempie di gioia e orgoglio. Nel mio staff ho tanti giovani e voglio portare loro questo calore, quando sarò tornato a casa". I tantissimi fan e appassionati hanno atteso per ore all’esterno del palazzo dedicato a One Piece, allestito da Toei sulle Mura per i 25 anni dell’anime.

ia.na.