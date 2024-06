Il peso delle valutazioni. L’insufficienza può far male

"Per milioni di studenti in Italia la fine dell’anno scolastico è arrivata - afferma lo psicologo Paolo B. Casartelli - Oltre 7 milioni ragazzi hanno frequentato le classi della scuola statale, ma per una parte di loro l’anno scolastico non è ancora finito. Molti dovranno studiare con impegno anche durante l’estate, alcuni per consolidare le proprie abilità e conoscenze in qualche materia, altri per recuperare dei debiti con gli esami di riparazione, altri ancora dovranno ripetere l’anno".

Come vivono i ragazzi l’essere valutati “insufficienti”?

"La valutazione di ’insufficienza’ spesso è molto frustrante e può generare un pensiero negativo rispetto alle proprie capacità e alla propria intelligenza. Il problema più insidioso di questa valutazione non è immediatamente visibile, ma lo diventa quando si ripetono nel tempo e si insinua nei ragazzi un senso di inadeguatezza e di

sfiducia nelle proprie capacità".

Cioè?

"Per spiegarlo facciamo l’esempio della differenza tra una fotografia e un video. La

fotografia è un’immagine statica, una realtà fissa, costituisce uno stato apparentemente immutabile. Questo è l’effetto che ha la valutazione di ’insufficienza’ sulla percezione delle proprie capacità. La valutazione ’non ancora pronto’, invece, è come un video, ci dice che le nostre abilità e le nostre capacità sono in fase di sviluppo, o che, con maggiore allenamento o con i supporti adeguati, lo possono diventare. I ricercatori dell’Università di Stanford hanno scoperto che questo tipo di valutazione introduce la percezione del fattore tempo e il valore del continuare a impegnarsi. Le due attitudini mentali di cui stiamo parlando potrebbero essere definite come ’un’attitudine fissa’ piuttosto che ’un’attitudine di crescita’ e andranno a costituire una sorta di teoria personale della propria intelligenza".

Cosa possiamo fare in Italia?

"Come insegnanti, educatori e genitori possiamo promuovere l’attitudine di crescita quando teniamo fissa nella nostra mente e nella nostra interiorità, la valutazione del “non ancora“ e lo possiamo fare dando valore e riconoscendo l’impegno a cercare di migliorare piuttosto che focalizzandoci soltanto sull’immagine fissa dei voti. Possiamo tutti, forse, trovare modi più efficaci e incisivi per elogiare un pochino di più il video complesso degli gli sforzi personali compiuti piuttosto che soltanto i risultati".

