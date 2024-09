Il lusso dell’innovazione. Gli yacht Sanlorenzo tra design e prestazioni

di Marina Santin

Da oltre sessant’anni costruire uno yacht Sanlorenzo richiede tempo e passione. Per questo il cantiere può realizzarne solo cinquanta all’anno. La sua mission infatti, è essere il punto di riferimento degli armatori che non accettano compromessi e il luogo dove esplorare l’innovazione attraverso l’esperienza per creare imbarcazioni che resistono al tempo e al mare e che, soprattutto, somo il riflesso della personalità, del gusto e dello stile di vita del loro proprietario. Esempio ne siano le più recenti novità che ampliano il già ricco carnet di Sanlorenzo.

SL86A, realizzato in collaborazione con lo Studio Zuccon, porta il concetto di asimmetria a un livello superiore, sfruttandone al massimo le potenzialità per offrire soluzioni abitative inedite e ottimizzate. Il tutto, senza rinunciare all’eleganza e allo stile del design Sanlorenzo e vincendo la sfida di applicare le asimmetrie in una barca di dimensioni minori rispetto ai modelli precedenti ottenendo un risultato ancora più distintivo nella valorizzazione degli spazi interni ed esterni.

Una soluzione innovativa – che riduce al minimo l’ingombro dei collegamenti verticali – ha permesso di dedicare l’intero Main Deck alla convivialità, con una grande zona giorno pensata come un open space che comprende un ampio salone a poppa e una zona dining a prua. La grande vetrata asimmetrica che si estende da poppa verso prua, poi, crea una connessione costante con il mare. Connessione che si vive appieno anche nella zona a poppa.

Grazie a un design minimal e fortemente innovativo, la barca naviga senza scala a vista, mentre un elemento di trasparenza rafforza la piena immersione nello scenario marino. Gli spazi esterni, inoltre, risultano ampliati e maggiormente fruibili, grazie anche due ampie zone prendisole, una a prua e una integrata nella tuga.

Con SP92, invece, Sanlorenzo consolida la ricerca nel segmento delle barche performanti e sportive, nata con SP110. Realizzato in collaborazione con lo Studio Zuccon per il design esterno e con l’architetto Piero Lissoni, che ne ha curato l’interior design, si avvale delle migliori tecnologie presenti su SP110 e del design tipico della gamma, ispirato al minimalismo e alla purezza delle linee, valorizzando ulteriormente la sportività e l’equilibrio dell’imbarcazione e mantenendo intatti stile, classe e performance.

Gli interni si distribuiscono su quattro livelli, dettaglio inedito per un’imbarcazione di questo genere, e sono caratterizzati da soluzioni che valorizzano l’ampiezza e la vivibilità degli spazi, rafforzando la connessione con l’ambiente marino circostante. Esempio ne siano, le ampie vetrate che mettono in comunicazione l’interno con l’ampia area di poppa, dove si trova una beach area personalizzabile di 45 metri quadrati circa.

In perfetta coerenza con il concetto alla base della linea Smart Performance, SP92 è la perfetta sintesi tra le caratteristiche di uno yacht altamente performante con l’impegno di Sanlorenzo per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente.