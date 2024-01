Il lascito di Michele Scarponi

La Fondazione Michele Scarponi ETS di Jesi e l’Associazione culturale “Il Mosaico” di Città di Castello hanno avviato un progetto sul tema, caro a entrambe, della sicurezza stradale. Nelle nelle scuole umbre e marchigiane i due sodalizi organizzeranno una serie di incontri già a partire dalla prossima primavera.

In progetto c’è anche di aprire una ciclofficina a Città di Castello, coinvolgendo l’Istituto Bufalini e il comune, sul modello di quella aperta da Fondazione Michele Scarponi a Filottrano. Un modo per ricordare la memoria del grande ciclista, morto investito da un furgone il 22 aprile del 2017, mentre si stava allenando in preparazione al Giro d’Italia.