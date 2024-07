I professori influencer. Lezioni di fisica e di vita

Per condividere gioie e dolori di una scuola in continua trasformazione, tra risate, buoni consigli e anche momenti di commozione, ci si può lasciare guidare dai prof influencer, che sono sempre più numerosi. Qualche esempio? C’è Vincenzo Schettini, il professore di fisica con oltre due milioni di follower sul profilo Instagram @lafisicachecipiace, volto noto in Rai con le lezioni sui sentimenti e il ciuffo riconoscibile. C’è @maestragiulia91 che usa il rap nelle sue lezioni di scuola primaria e @laprofspettinata che orienta i futuri prof che devono affrontare i maxiconcorsi. Con @unadidatticachesuona Ivana Capone racconta l’educazione musicale e la musica è anche il focus di @maestrolibero, profilo di Libero Iannuzzi conosciutissimo tra gli insegnanti di scuola primaria per i suoi libri sul metodo suoni e silenzi.

a cura di Maurizio Costanzo