I partiti e l’arte della mediazione: "L’alternativa al mito del capo"

I partiti rivestono un ruolo cruciale nella Costituzione repubblicana. È al socialista Lelio Basso (1903-1978) che si deve la formulazione dell’art. 49. Che così la spiega: "Non v’è alcun dubbio che essa fosse coscientemente diretta al superamento del tradizionale sistema parlamentare, fondamentalmente oligarchico, proprio delle società liberali ottocentesche e già superato nella prassi di tutti i paesi, per passare ad un regime più autenticamente democratico". In Italia, del resto, il declino dello stato liberale "anziché segnare il passaggio allo Stato democratico, aveva favorito l’avvento dello Stato fascista". I costituenti, per Basso, muovono dunque "dalla volontà di superare il vecchio formalismo che faceva consistere la democrazia in un mero meccanismo procedurale e in un’eguaglianza fittizia, e di farla poggiare invece su una sovranità popolare effettiva ottenuta mediante una partecipazione di tutti i cittadini" tramite i partiti.

"Nelle democrazie contemporanee, caratterizzate dal sistema rappresentativo come sistema principale di adozione delle decisioni, svolgono un ruolo fondamentale i mediatori tra la società e gli elettori, da un lato, e le assemblee rappresentative, dall’altro. Questi mediatori sono i partiti politici", spiega Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale scomparso nel 2022. A differenza delle democrazie elitarie del passato, nelle moderne democrazie di massa occorrono corpi intermedi, che possono essere solo i partiti, col loro impegno a "orientare, formare e dare espressione collettiva alle opinioni degli elettori". Questo farsi "parte politica", che ha contraddistinto il Novecento e l’irruzione delle masse sulla scena politica, oggi è però in crisi. Dopo la caduta delle grandi ideologie e il terremoto di Tangentopoli, sono mutate "le forme della politica, i moduli organizzativi, i luoghi dell’agire collettivo – rileva Caludio De Fiores, costituzionalista all’università Vanvitelli della Campania – L’etica del capo prende il sopravvento travolgendo i tradizionali modi di intendere la partecipazione alla vita politica del paese. Un esito destinato a ridisegnare progressivamente l’organizzazione dei partiti, il loro rapporto con la società, la forma democratica del paese". Finora si è risposto continuando "ad affidarsi a sistemi di voto caotici" e "le virtù taumaturgiche del mercato".

A cura di Cosimo Rossi