I libri educano ai sentimenti. E così si accende la fantasia

Maurizio De Giovanni, perché si avverte il bisogno di impartire un’educazione sentimentale ai giovani ?

"Per il semplice fatto che si va sempre più radicando una cultura dell’apparire lontana dai sentimenti che definirei decisamente fondata sulla materialità e su modelli improntati all’ostentazione e al lusso. Una situazione generale poco edificante che sente il bisogno di essere risanata con il ripristino di valori in specie di tipo sentimentale forse andati perduti. Non dimentichiamoci che parlare di sentimenti ritrovati equivale a gettare ponti nei confronti degli altri".

Che senso ha discutere di educazione al sentimento in un contesto sociale in cui per certi versi difetta l’educazione tout court?

"Ha un’importanza centrale e trovo rassicurante che i giovani trovino nei sentimenti la loro peculiare essenza. Per questo rifondare questo specifico ambito educativo equivale al recupero di valori che per molte ragioni sono andati perduti. Significa innanzitutto cominciare a vivere le relazioni all’insegna del rispetto e della dolcezza, elementi imprescindibili soprattutto nel rapporto di coppia. A questo va aggiunta una maggiore sensibilità nei confronti degli ultimi e dei più svantaggiati nel contesto sociale. Un gruppo che ha consapevolezza di sé si afferma sempre adeguandosi alla velocità dell’ultimo".

Come si sente nel ruolo di educatore?

"Nella trasmissione che conduco mi curo di porre il problema evitando un atteggiamento partigiano nei confronti dei buoni o dei cattivi sentimenti, proprio per stare alla larga da paternalismi, sdolcinatezze e retorica. A mio giudizio è innanzitutto essenziale non pensare mai ai sentimenti come a un aspetto debole della propria natura, quanto piuttosto espressioni di un valore da difendere e anzi esaltare".

Che rapporto hanno a suo giudizio, i giovani con i libri?

"Intanto va detto che i libri sono di per sé una scuola di sentimenti perché li descrivono e li suscitano, accendendo l’immaginazione che non serve quando per esempio si sta guardando un film in cui predomina tutta l’evidenza delle immagini. In sintesi significa che leggere è un azione attiva mentre mettersi davanti a uno

schermo è passiva. La lettura implica concentrazione, analisi, riflessione e quindi coinvolge in pieno il nostro cervello, lo stimola e lo nutre al contempo. Ecco perché l’allontanamento dai libri è un vero e proprio pericolo: se non si riesce più a immaginare viene a mancare ogni capacità d’inventiva e questo impedisce di cambiare il mondo".

A cura

di Guido Guidi Guerrera