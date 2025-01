I consigli della psicologa

Accettare il dolore per conoscersi. Sbagliare per imparare a capire ciò che si desidera. Per la psicologa Stefania Andreoli il segreto del diventare grandi risiede proprio qui. Il dolore sarebbe la prima tappa "sulla strada per stare bene", nella quale è inevitabile incontrarsi e aprirsi agli altri. Cambiare percorso di studi non è un fallimento, ma può diventare, quindi, una splendida occasione di crescita personale.