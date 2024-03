"Giornate Goethe per l'Orientamento e l'Empowerment: Evento Online per Futuri Professionisti del Turismo"

Sono attesi centinaia di studenti da tutta Italia alla seconda edizione delle “Giornate Goethe per l’Orientamento e l’Empowerment”, iniziativa di orientamento per gli studenti del settore turistico. L’evento si potrà seguire online giovedì 14 marzo e si configura come un momento cruciale per lo scambio di idee e di crescita professionale per gli studenti che si apprestano a prendere decisioni importanti per il loro futuro. Sono in tutto 57 istituti scolastici e oltre 345 classi IV e V di indirizzo turistico, alberghiero e linguistico, che avranno l’opportunità di instaurare un dialogo aperto con professionisti di spicco del settore.

L’apertura sarà affidata a Oscar Galeazzi fondatore di LavoroTurismo.it, e Francesco Mongiello fondatore di FormazioneTurismo.com, nella prima sessione si parlerà di come e quando candidarsi ai lavori di stagione, nel secondo blocco si affronterà il tema delle competenze tecniche e le soft skills, per concludere con job rotation e stage. Ospite della giornata Marco Tomasi campione del mondo nel 2022 della Global Chef Challenge. Per ulteriori informazioni o iscriversi è possibile visitare il sito https://orientamentogoetheturismo.it/ e prenotarsi.