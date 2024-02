Gianluca Santolini: "Ora la sfida all’estero"

L’anno in corso si profila come l’anno in cui il Gruppo espanderà il proprio raggio d’azione all’estero, infatti come precisa l’amministratore delegato Gianluca Santolini. "Abbiamo ampliato il focus sullo sviluppo di mercati esteri – spiega Santolini – portando le nostre creazioni in paesi strategici per trasformare questa scelta in un processo in un successo duraturo. Non soltanto Susy Mix e Susy Star, la nostra linea curvy, ma anche la linea esclusiva Élite che ha raggiunto ormai la sua terza stagione, consolidando il successo del brand. Caratterizzata da una forte attenzione ai dettagli e alle tendenze, questa collezione ha conquistato un pubblico sempre più ampio che cerca lo stile e la qualità tipica del Made in Italy".

"La forza di Élite – conclude Gianluca Santolini – è che si posiziona come un brand che abbraccia valori come la sostenibilità, il Made in Italy d’eccellenza e lo stile esclusivo".

Dunque il 2024 per il Gruppo Susy Mix si prospetta come un anno strategico e davvero cruciale con tanti progetti ambiziosi che mirano a un impatto positivo sia sul rispetto del pianeta che ci accoglie sia sulle persone.