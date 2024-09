Gia sei première allo Yachting Festival

A Cannes – nell’ambito dello Yachting Festival – Ferretti Group ha inaugurato la stagione nautica con ottimi risultati economici e finanziari, portando al Salone 25 magnifiche barche, tra cui ben 6 première per i marchi Custom Line, Riva, Wally, Pershing e Ferretti Yachts per un’esperienza di navigazione ineguagliabile.

"Siamo Ferretti Group – ha dichiarato Alberto Galassi, Ceo del Gruppo (nella foto) – abbiamo i brand più famosi e più forti al mondo. Ogni armatore, ogni salone, si aspetta da noi barche sempre più belle, di cui innamorarsi subito e per lungo tempo. Come accaduto allo Yachting Festival di Cannes, dove abbiamo portato una flotta dagli standard superlativi, con sei première. I numeri e i risultati da record ci permettono di programmare e produrre con una visione di lungo periodo che intercetta, ad esempio, la richiesta dei clienti per barche sempre più grandi e cucite su misura dei loro desideri. Con le nuove acquisizioni e l’ampliamento dei cantieri possiamo realizzare ogni sogno – ha concluso Alberto Galassi –: l’orizzonte di Ferretti Group diventa sempre più interessante e ricco di soddisfazioni".