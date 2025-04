Emergenza climatica, salute e welfare. Generali al fianco del sistema Paese

Un punto di riferimento per affrontare il futuro. Presentato ieri a Roma l’evento ’Generali Partner del Paese sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&Climate Change’, alla presenza di Istituzioni, Partner, media e Rete distributiva, oltre al top management della Country Italia.

Un impegno, quello della prima Compagnia assicurativa in Italia che ha registrato una raccolta premi record al 2024 pari a 32,1 miliardi di euro per dare risposte concrete alle principali sfide contemporanee, contribuire alla crescita economica del Paese in ottica di partnership virtuosa pubblico-privato ed essere al fianco di famiglie, imprese, Reti e comunità. All’evento sono state presentate le linee di sviluppo del piano triennale di Generali Countrty Italia in coerenza con la strategia di Gruppo ’Lifetime Partner 27: Driving Excellence’.

"I risultati ottenuti nell’ultimo triennio – afferma Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo di Generali Italia – rafforzano la nostra leadership a livello nazionale e confermano la solidità di Generali in Italia, con una raccolta record nel 2024 a 32,1 miliardi di euro. Abbiamo oltre 190 anni di Storia all’insegna della protezione di famiglie, imprese e territori e vogliamo mettere questo patrimonio di esperienze, competenze e valori a disposizione di tutto il Sistema. La questione demografica e il cambiamento climatico sono sfide che mettono in evidenza il ruolo sociale del nostro essere assicuratori e noi intendiamo confermarci come solido Partner del Paese per contribuire alla crescita economica, sociale e ambientale. Nei prossimi tre anni continueremo a investire anche in innovazione con oltre 325 milioni di euro su Dati e Intelligenza Artificiale".

Generali sostiene lo sviluppo economico e sociale, protegge il risparmio, promuove il patrimonio storico e artistico e crea valore per clienti, azionisti, agenti e per l’intero Sistema Paese. La Compagnia è il riferimento di oltre 11 milioni di clienti, 1 famiglia su 3 e 1 impresa su 4 assicurate, ed è una delle principali casseforti con più di 150 miliardi di euro di masse in gestione tra risparmi, investimenti e fondi pensione, garantendo un costante supporto all’economia reale con oltre 50 miliardi di euro investiti in emittenti ed asset italiani, a livello di Gruppo.

In coerenza con il Piano Strategico di Gruppo ’Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, Generali Country Italia ha tracciato le priorità del Piano Industriale 2025-2027 che si fonda su quattro punti cardine. ’Protezione’, per accompagnare le famiglie nella gestione quotidiana, nella pianificazione del futuro e nella tutela dei beni. Poi, ’Salute e Welfare’ per garantire a sempre più persone, soluzioni di prevenzione, protezione, assistenza e accesso alle cure, ampliando l’offerta di servizi health&welfare per clienti e imprese.

E ancora. ’Eccellenza Rete’ per garantire consulenza di valore ai clienti con la spinta su adozione di strumenti digitali e un modello di servizio omnichannel degli Agenti, attraverso un approccio ’human tech’ per un’esperienza sempre più distintiva e personalizzata. Infine ’Scale Up Innovazione’ per portare a scala l’utilizzo di tecnologia, Dati, intelligenza artificiale generativa e Automazione, per la crescita della Compagnia con investimenti per oltre 325 milioni di euro.