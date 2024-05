Educazione finanziaria sostenibilità e cultura. Fuori Festival da record

Torna per il terzo anno il ’Fuori Festival dell’Economia di Trento’ e torna con il suo ricco palinsesto pensato per il pubblico dei giovani e delle famiglie, parallelo alla programmazione curata dal comitato scientifico. Come per gli anni precedenti, sarà caratterizzato da approcci innovativi nel contenuto e nei format, con l’obiettivo di animare tutta la città offrendo appuntamenti pensati per parlare agli studenti di tutte le età, dalle primarie fino all’università, ai giovani in generale e ai loro genitori. Grazie a un calendario di incontri pensati per ispirare e dare forza a idee inedite, il Fuori Festival aiuterà, col suo sguardo trasversale, ad approcciare e capire i dilemmi di questo tempo complesso che sono il cuore dell’intero festival e sui quali intende sviluppare un altro punto di vista.

Al centro della programmazione, una proposta a cavallo tra formazione e intrattenimento pensata per il pubblico di ogni età che, grazie a talk, laboratori, performance basati su linguaggi e approcci differenti che renderà l’economia un patrimonio di saperi accessibile a tutti. Personalità del mondo dello spettacolo, creativi, sportivi, imprenditori e opinion leaders racconteranno le loro esperienze di vita e professionali negli ambiti e settori più diversi: dalle nuove tecnologie digitali al mondo della comunicazione e della ricerca, dall’universo del food al turismo. Un viaggio visionario che racconta come stia cambiando il lavoro e della formazione, elemento cruciale per acquisire gli strumenti necessari a orientarsi in questo momento di rapidi cambiamenti e profonda incertezza.

La programmazione si snoda tra indoor e outdoor. Novità dell’edizione 2024 è la moltiplicazione degli spazi di piazza che creano nuove opportunità di aggregazione per tutte le età. Tra le new entry Piazza Mostra, dove troveranno spazio iniziative dedicate alle scuole elementari e media per aprirsi, nel fine settimana, alle famiglie. La Lounge del Fuori Festival è l’altra grande novità: un palco in Piazza Fiera che ospiterà musica, eventi e sarà aperto al pubblico per tutte le giornate.

Tanti gli ospiti che si alterneranno nei pomeriggi della Lounge: dalle ’88 sfumature di rock’ del pianista e compositore Davide Locatelli, al divulgatore scientifico Adrian Fartade; dal prof influencer Vincenzo Schettini, con ’L’economia che ci piace’, all’ex rugbista Martin Castrogiovanni. La piazza ospiterà anche l’area gaming free-to-play 2Watch 2Play: curato da 2Watch, questo spazio consentirà a curiosi e appassionati di sperimentare i videogiochi più in voga e incontrare creatore e talent del calibro di Eze, Himorta e IlSolitoMute: in particolare, questi ultimi due creators saranno ospiti di Emilio Cozzi in un panel dedicato al mondo del gaming previsto sempre in Piazza Fiera.

L’intelligenza artificiale, il suo impatto su lavoro e comunicazione, l’universo dei social, il loro influsso e come gestirlo insieme al grande tema dei bisogni della Z Generation, l’educazione finanziaria – parteciperanno anche i due vincitori del contest ’Diventa Young Finance Video Report’, la più recente iniziativa del format promosso proprio in occasione della manifestazione riservato ai giovani talenti dai 18 ai 22 anni a cui si è chiesto di inviare un video in cui rispondono alla domanda ’Cos’è per te il risparmio e come gestisci le tue finanze?’ – e la sfida della sostenibilità: sono alcuni dei focus al centro dei talk che compongono il fitto programma indoor del Fuori Festival.

Tra gli appuntamenti più interessanti di questo filone quello con Alberto Barachini Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e con Mirja Cartia D’Asero, Amministratrice Delegata, Gruppo 24 ORE dove si analizzerà ’Come l’informazione e l’editoria fanno i conti con l’Intelligenza artificiale’, in programma venerdi 24 maggio alle 9.30 al Palazzo Prodi – Auditorium.