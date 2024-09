Edoardo Prati, il ’Barbero di TikTok’ Il giovane Edoardo Prati, noto come il 'Barbero di TikTok', ha conquistato un vasto pubblico con i suoi video sulla letteratura classica, raggiungendo oltre 500mila followers su Instagram. Attraverso le sue conoscenze e la passione per gli studi classici, condivide in modo innovativo la sua visione della vita e delle opere letterarie, ispirando migliaia di persone.