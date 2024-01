E il Nuovo Duster parte da 19.700 euro

Altra icona del brand Dacia è il Suv Duster. Fedele ai valori del marchio, Nuovo Duster continua a distinguersi per l’ottimo rapporto tra qualità prezzo ed offre interni moderni e spaziosi, arricchiti da equipaggiamenti e soluzioni inedite. La gamma italiana ha un listino che parte da 19.700 euro e si declina in quattro allestimenti, 3 motorizzazioni, 2 tipi di trazione e 2 trasmissioni, per 12 combinazioni possibili, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di mobilità dei clienti italiani.