Non deve stupire che, entrando in un ufficio, troviamo alle scrivanie persone di tutte le età. Nel panorama professionale di oggi sul posto di lavoro convivono ben quattro generazioni: Baby Boomers, Gen X, Millennials e Gen Z. E mentre le conversazioni tra di loro potrebbero apparire comiche come scene di The Office, la verità è che ogni generazione porta un valore unico. Come integrare e valorizzare queste diversità? Circa il 60% dei Millennials e della Gen Z afferma che una delle principali fonti di ansia è la sensazione di non essere compresi o valorizzati dai colleghi di altre generazioni. Tuttavia, è per l’appunto dalle differenze che può nascere una grande forza. Infatti, come dimostrato da uno studio di LinkedIn Learning che rileva che il 79% dei lavoratori, indipendentemente dall’età, preferisce imparare utilizzando risorse digitali, un linguaggio comune che potrebbe rappresentare la chiave per superare il divario generazionale sarebbe proprio l’impiego del digitale.

Qui entra in scena MobieTrain, la scale-up belga con sede anche in Italia, che non solo offre una piattaforma di microlearning flessibile, ma rende l’apprendimento un’esperienza accessibile e personalizzabile per tutti.

La chiave del successo? Il microlearning, ovvero moduli di apprendimento "a misura di attenzione", ideali per essere consultati quando e dove serve. Questa metodologia migliora la retention delle informazioni fino all’80% e si adatta perfettamente ai ritmi frenetici di chi, come i Gen X, ha impegni e scadenze, o di chi, come i Gen Z, preferisce contenuti brevi e facilmente accessibili su smartphone. Attraverso lezioni concise e mirate, i team possono sviluppare le proprie competenze in base alle reali esigenze, facendo sentire tutti protagonisti e facilitando una comunicazione intergenerazionale più fluida. Il microlearning di MobieTrain è la dimostrazione che la tecnologia, se ben progettata, può essere il vero punto di incontro tra generazioni. Perché sì, il gender gap esiste, ma con la giusta tecnologia si possono raggiungere risultati inaspettati e fare in modo che il divario diventi il vero motore di innovazione aziendale.

a cura di Maurizio Costanzo