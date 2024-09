Crédit Agricole Italia lancia Mutuo Full Digital

Crédit Agricole Italia continua a innovare la sua offerta mutui. Da oggi, grazie alla digitalizzazione del processo di sottoscrizione, introduce una novità rivoluzionaria con il lancio del nuovo ’Mutuo Full Digital’: i clienti mutuatari possono ora gestire l’intero processo del mutuo direttamente tramite l’App.

Un’esperienza semplice e digitale tramite smartphone, con il supporto costante di un Consulente dedicato per ogni esigenza. Il percorso di consulenza, richiesta, raccolta e firma dei documenti, istruttoria e delibera può essere completato senza recarsi in filiale. Anche i clienti che preferiscono andare in agenzia per richiedere un mutuo possono farlo, caricando la documentazione e seguendo l’iter della pratica tramite l’applicazione.

Tutti i clienti mutuatari potranno gestire alcune opzioni post vendita direttamente dal proprio dispositivo mobile, come saltare una rata del mutuo all’anno per esigenze familiari sopravvenute o modificare l’importo della rata del mutuo. Le innovazioni introdotte consentono quindi al cliente di usufruire di un percorso multicanale completamente integrato, in linea con una strategia distintiva che è ’100% umana e 100% digitale’.

"Siamo entusiasti di annunciare il lancio del nostro nuovo Mutuo Full Digital, che permette di gestire tutto il processo tramite App – ha dichiarato Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia –. Questa innovazione rivoluziona il modo in cui le persone realizzano il sogno di acquistare una casa, rendendolo più semplice e veloce che mai. Ancora una volta confermiamo la nostra continua attenzione ai bisogni dei clienti mettendo in campo soluzioni digitali accessibili e user-friendly".

Mutuo Full Digital rappresenta un naturale proseguimento dell’impegno storico del Gruppo nel settore. Al 30 giugno, Crédit Agricole Italia ha erogato oltre 14.000 nuovi mutui per un totale di circa 1,7 miliardi di euro, con una crescita di oltre il 22% rispetto al 2023, nonostante un mercato ancora in flessione (-1%, fonte Assofin, giugno 2024), raggiungendo una quota di mercato superiore al 10%. Questo risultato è stato possibile anche grazie al Mutuo Crédit Agricole Greenback, che pone l’accento sulla transizione in c

ampo residenziale. Il Mutuo Greenback prevede l’azzeramento delle spese di istruttoria per immobili in classe A o B e uno sconto sulla rata se viene migliorata la classe energetica. Grazie a questa innovazione, Crédit Agricole Italia ha visto aumentare la sua quota nel settore dei mutui ’green’ al 25% della domanda complessiva, rispetto al 12% del 2023.

L’introduzione dell’opzione Flexi è stata decisiva, permettendo di modificare il tasso da fisso a variabile, e viceversa, fino a quattro volte durante la vita del mutuo. La flessibilità è ulteriormente garantita dalla possibilità di scegliere tra tutti i tipi di tasso e finalità disponibili, oltre ad accedere a diverse opzioni come ’Sospendi rata’, che consente di sospendere il pagamento delle rate fino a 12 mesi, ’Sospendi quota’, che permette di sospendere il rimborso della quota capitale fino a 24 mesi, e ’Regola mutuo’, che consente di variare la durata del mutuo fino a un massimo di cinque anni complessivi.

Tutte queste opzioni sono state sviluppate ascoltando le esigenze di clienti e famiglie, per permettere loro di affrontare le evoluzioni del mercato nel lungo periodo con la massima serenità. Grazie a queste innovazioni, Crédit Agricole Italia si afferma come punto di riferimento nel mercato dei mutui, offrendo soluzioni all’avanguardia in termini di prodotti, processi e strumenti disponibili.