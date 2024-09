Come arrivare via terra o... mare

Importante partecipare al Salone. Ma anche arrivarci. E se qualche problema logistico sarà inevitabile, meglio sapere in anticipo come muoversi. Per chi arriva in auto e proviene dalla A10, meglio uscire a Genova Ovest e proseguire in direzione Centro percorrendo la sopraelevata Aldo Moro, mentre dalla A12 è strategica l’uscita Genova Nervi (va bene anche Genova Est). Per chi raggiunge il capoluogo ligure in treno è comoda la stazione di Brignole che dista 1,4 km da piazzale Kennedy, ovvero dal Salone Nautico, peraltro raggiungibile utilizzando le apposite navette free. Infine, il Salone Nautico è collegato via mare al centro città tramite un servizio Shuttle Boat, gratuito per chi possiede il titolo di accesso: il servizio sarà operativo da venerdì 20 a domenica 22: da Porto Antico alle 9.45 e alle 10.30; in senso inverso, alle 17 e alle 18.