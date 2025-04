Cento miliardi per le imprese. Banco Bpm: sfida per la crescita

Il tessuto produttivo italiano e il mondo del credito. Un rapporto sempre più stretto in particolare a livello territoriale grazie all’impegno di una banca storicamente vicina alle realtà imprenditoriali. Si è concluso – con l’ultimo evento di Modena – il roadshow che Banco BPM ha dedicato alle imprese e ai territori del Centro-Nord.

Iniziato a Novara all’inizio di marzo, il ciclo di incontri ha permesso ai vertici di Banco BPM di incontrare oltre 1.800 tra imprenditori e clienti insieme a 9mila colleghi delle direzioni territoriali di Novara, Verona, Lodi, Bergamo e Modena. Sei giornate all’insegna del dialogo tra banca e imprese, in particolare le Pmi, in cui Banco BPM ha potuto condividere le novità, gli obiettivi conseguiti, i progetti intrapresi, ma soprattutto riaffermare la propria vicinanza alle aziende, alle famiglie, alle istituzioni locali: in breve, all’economia reale del Paese.

Una vicinanza che Banco BPM ha ereditato dalla storia delle banche che hanno contribuito alla sua nascita e che ha reso attuale un modello di banca unico, in grado di sostenere le economie locali e finanziarne la crescita, proponendo una sintesi funzionale di innovazione e tradizione grazie alla quale famiglie, imprese, enti del Terzo Settore e in generale quasi ogni operatore o soggetto economico possono trovare una risposta alle loro esigenze: dalle più semplici e comuni, alle più complesse.

"Sono arrivato in questa banca nel 2020 e ho trovato una strada già segnata verso quello che sarebbe stato il modello di Banco BPM – ha commentato il presidente, Massimo Tononi –. Prendere parte a questo percorso è stato e continua ad essere un’esperienza tanto sfidante quanto complessa per la responsabilità che ciò comporta verso le famiglie, le imprese e, più in generale, verso le comunità dei territori presidiati. La soddisfazione – ha proseguito Tononi – nel vedere che questo modello si è rivelato quello vincente, come dimostrano gli straordinari risultati raggiunti, credo si possa dire proporzionata alla dedizione dimostrata da tutte le persone di Banco BPM e tra gli obiettivi di questo roadshow c’è anche quello di farla emergere. Siamo consapevoli – ha concluso il presidente di Banco BPM – che il nostro compito è di continuare a soddisfare i nostri stakeholder, clienti, azionisti, colleghi, riaffermando il nostro impegno a favore della crescita economica del Paese".

Una misura immediatamente efficace a caratterizzare a livello nazionale l’azione economica di Banco BPM a favore dei territori trova conferma nel fatto che negli ultimi cinque anni la banca ha erogato alle imprese quasi 100 miliardi di euro di finanziamenti, con impieghi in costante crescita e in ulteriore aumento di 2,5 miliardi nei primi mesi del 2025.

Inoltre, la superiorità della quota di mercato degli impieghi, pari al 9,5%, e quella degli sportelli, che è del 7,1%. – i dati sono del 2024 – costituisce un indicatore evidente dell’intensità con cui la rete di Banco BPM si dedica all’erogazione del credito verso famiglie e imprese. A questo si aggiunge la focalizzazione totale sul mercato italiano verso il quale sono diretti al 100% i crediti erogati.

Le quote di mercato degli impieghi sono anche superiori del 10% in alcune regioni – Piemonte, Toscana, Veneto – e raggiungono il picco in Lombardia con oltre il 13%. Quest’ultima è anche la regione dove, con le sue 500 filiali, Banco BPM è la banca con il maggior numero di sportelli.