Bologna Città 30 premiata

L’iniziativa Città 30 ha ricevuto il Road Safety Award, il premio per la sicurezza stradale, durante l’edizione 2024 di Velo-city a Ghent, in Belgio. Velo-city è la conferenza annuale della Federazione Europea dei Ciclisti, dove 1.700 amministratori e amministratici si incontrano con ricercatori e leader del settore per parlare di mobilità ciclabile e sviluppo urbano sostenibile. Bologna è stata premiata per essere stata "la prima grande città italiana a imporre un nuovo limite di velocità di 30 km/h sulla maggior parte delle strade, in nome della sicurezza e vivibilità. Questa scelta ha contribuito ad aumentare l’uso della bicicletta del 29% nei primi mesi di implementazione, rendendola allo stesso tempo una scelta più sicura e più invitante per i ciclisti di tutte le età e abilità".