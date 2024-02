Nesi

“Autonomia” è una parola di origine greca, attestata in italiano a partire dalla prima metà del XVIII secolo, in ambito giuridico, per designare il diritto di governarsi con leggi proprie. Come scrive Eustachio Manfredi, la Città di Antiochia, sottomessa dai Romani, ebbe da Cesare “l’autonomia, cioè la podestà di vivere colle proprie leggi” (1744). Non è sinonimo di indipendenza, come si comprende dall’uso che se ne fa, ad esempio, nella Costituzione, che, pur mantenendo l’unità dello Stato, riconosce agli enti territoriali il potere di deliberare e intervenire autonomamente in certi ambiti: autonomia amministrativa, autonomia patrimoniale, ecc. Come l’aggettivo autonomo, letteralmente ‘che si governa da sé’, da cui proviene, autonomia estende il suo significato, nell’uso corrente, alla libertà di azione, di giudizio, di comportamento

(avere/rivendicare/perdere la propria autonomia) e non si applica solo all’individuo ma anche ad organismi e istituzioni: autonomia della magistratura, autonomia sindacale. Si usa anche come sinonimo di autosufficienza, sia che si parli di individui (è molto anziano, ma ancora autonomo), sia che si parli del periodo di funzionamento di un meccanismo, un macchinario o un mezzo di trasporto senza rifornimento d’energia (900 km di autonomia con un pieno). In ambito pedagogico, è compito dei genitori e degli educatori accompagnare i bambini nel percorso per raggiungere l’autonomia, fino a potersi pienamente esprimere come individui conquistando l’indipendenza.

*Ordinaria

di Linguistica italiana

Accademica della Crusca