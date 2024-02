Aquaplaning, quando la pioggia fa paura

Ogni volta che ci si mette alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo è necessario adeguare la propria guida non solo alla tipologia e le condizioni della strada, ma anche alla situazione meteo. Con l’asfalto bagnato infatti le condizioni di tenuta del veicolo e soprattutto i tempi di arresto in caso di frenata si modificato notevolmente. Tra le insidie più grandi in cui ci si può imbattere c’è senza dubbio il fenomeno dell’aquaplaning, ovvero il galleggiamento del veicolo su uno strato d’acqua che si è raccolto sul fondo stradale, come spiegano i tecnici dell’Aci, l’Automobile Club Italia.

In pratica davanti allo pneumatico si forma un “cuneo” di acqua che gli intagli sul battistrada non sono più in grado di “pompare” lateralmente, finché lo pneumatico perde completamente aderenza. Il fenomeno aumenta in proporzione allo spessore dello strato d’acqua, all’usura del battistrada, alla velocità del veicolo. A parità di questi elementi, viene esaltato dalla pressione dello pneumatico inferiore al normale o dalla condizione di veicolo scarico per una minore pressione esercitata sul suolo. In caso di aquaplaning non bisogna farsi prendere dal panico, rallentando ma senza brusche frenate per evitare di sbandare e perdere il controllo del mezzo. Se lo sterzo diventa improvvisamente leggero si deve sollevare il piede dal pedale dell’acceleratore per far diminuire la velocità finché la vettura non è nuovamente sotto controllo.

Non bisogna frenare finché si è riacquistato il controllo della vettura. Questa condizione, che si può verificare anche per cause diverse dalla pioggia tutte le volte che ci si imbatte in un fondo stradale bagnato, per evitare di avere delle brutte sorprese è necessario anzitutto ridurre la velocità e ricalcolare la distanza di sicurezza, tenendo conto che per arrestare la propria corsa sarà necessario uno spazio di frenata maggiore. Il consiglio in caso di pioggia, specie se le precipitazioni sono abbondanti, è di guidare con grande attenzione evitando brusche accelerazioni e frenate, oltre a improvvise sterzate che potrebbero compromettere la stabilità del proprio veicolo. Il Codice della Strada prevede la riduzione dei limiti di velocità a 110 chilometri orari sulle autostrade e a 90 chilometri orari sulle strade extraurbane principali.

Occorre fare particolare attenzione alle pozzanghere perché è impossibile stabilirne a priori la profondità e quindi, se non è possibile evitarle, occorre affrontarle a velocità moderata per evitare di perdere aderenza e sbandare. Procedere a velocità moderata non basta, occorre aumentare in maniera considerevole la distanza di sicurezza dal 20 fino all’80%, ovvero raddoppiarla, a seconda delle condizioni. La ridotta aderenza infatti in caso di frenate brusche, a quattro ruote bloccate, si manifesta nella necessità di un maggiore spazio di arresto e nell’ingovernabilità del veicolo che non risponde allo sterzo. L’ABS serve proprio a scongiurare il bloccaggio delle ruote, ma in caso di pioggia la correzione è parziale.

In caso di forte pioggia è necessario rendersi visibili, per questo occorre accendere le luci anabaglianti anteriori. Può essere utile anche accendere l’aria condizionata per evitare la formazione di condensa sul parabrezza. Prima di partire occorre controllare le spazzole dei tergicristalli anteriori e posteriori che devono essere in buono stato, oppure vanno sostituite immediatamente. E la profondità del battistrada dei pneumatici: gli estivi e quel all season devono avere una profondità minima del battistrada sia pari a 3 millimetri, per quelli invernali si sale a 4 millimetri.

A cura di Egidio Scala