Approccio innovativo nelle scuole lombarde

La Regione Lombardia annuncia la creazione di un board di esperti dedicato all’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Questo gruppo di lavoro ha l’obiettivo di sviluppare linee guida innovative per l’insegnamento dell’IA, promuovendo un’educazione etica, inclusiva e orientata al futuro. "Un progetto importante - ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi - soprattutto al passo con i tempi che stiamo vivendo, con un cambiamento senza precedenti nella società, dettato dall’innovazione tecnologica e anche dall’intelligenza artificiale. Oggi più del 65% dei ragazzi già utilizzano l’IA nella loro quotidianità, spesso anche senza saperlo, e si servono dell’intelligenza artificiale per fare i compiti, per sviluppare saggi e preparare le lezioni". L’IA sarà insegnata nelle scuole per garantire pari opportunità a tutti gli studenti, sostenendo un’educazione di qualità, equa e inclusiva, in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 delle Nazioni Unite. Sarà poi promosso l’uso di strumenti di IA per fornire un’educazione personalizzata, adattata ai bisogni educativi individuali degli studenti, migliorando l’efficacia dell’apprendimento. Grazie alle capacità trasversali dell’IA, verrà favorito un approccio educativo olistico e interdisciplinare, capace di affrontare argomenti sia in campo umanistico che scientifico.