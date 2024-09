Ambiente innovazione e design. Ferretti nel futuro

di Marina Santin

Prim’attore del settore della nautica di lusso ed emblema di innovazione e qualità, Ferretti Group deve il suo successo una visione industriale lungimirante che allea innovazione, sostenibilità e continui investimenti in ricerca. Questo ha permesso all’azienda di anticipare le sfide del mercato sviluppando progetti all’avanguardia, come il Riva El-Iseo, il primo motoscafo completamente elettrico del marchio Riva, che, unendo tradizione e rispetto per l’ambiente, concretizza l’impegno per un futuro più sostenibile, in perfetto accordo con le esigenze di un mercato sempre più attento alla tutela dell’ambiente che ci circonda. Ma non solo.

La capacità di innovare è anche l’atout che valorizza i sette marchi di punta del gruppo – Pershing, Riva, Ferretti Yachts, Wally e Custom Line, CRN e Itama – ciascuno caratterizzato da una propria, spiccata identità per dare vita a una vasta gamma di imbarcazioni in grado di soddisfare una clientela esigente e internazionale. Grazie a una strategia solida, a cantieri moderni e a un portfolio di yacht sempre più innovativo, Ferretti Group è pronto ad affrontare le sfide del domani e a cogliere le opportunità del futuro per consolidare ulteriormente la sua leadership nel settore della nautica di lusso ed essere sempre più un punto di riferimento per chi cerca eccellenza e unicità.

Esempio ne siano le novità di quest’anno, protagoniste alle importanti vetrine del Mediterraneo, quali Salone Nautico di Genova numero 64.

All’edizione 2024 Ferretti infatti presenta una flotta d’eccezione, composta da veri gioielli. Custom Line Navetta 38, è uno yacht su misura, dal design innovativo e con altissimi standard di navigazione, che, grazie all’interconnessione tra spazi interni ed esterni e al beach club ampliabile, offre un’esperienza di navigazione unica ed esclusiva.

Pershing GTX80, invece, con interni ed esterni perfettamente connessi, sundeck di 23 mq e la caratteristica SeaScape della Serie GTX, assicura comfort e divertimento. Ferretti Yachts Infynito 80, sinonimo di sostenibilità e l’innovazione, fa delle ampie superfici esterne coperte, dell’All Season Terrace a prua e del sun-deck modulare le sue carte vincenti.

Ferretti Yachts 670, flybridge rinnovato nel design, offre spazi ottimizzati per il relax e la convivialità e una visibilità eccezionale per merito del parabrezza senza interruzioni. Configurazione su un unico piano, iconica sovrastruttura vetrata, beach area estendibile e ampie finestrature fanno di Wallywhy100 lo yacht perfetto per regalarsi un’esperienza esclusiva a stretto contatto con il mare, mentre Wallypower50, connubio vincente di flessibilità, praticità e velocità, si avvale di motori potenti per permettere una navigazione sportiva. Infine, Riva El-Iseo.

Primo motoscafo di Riva dotato di un motore full electric e batterie al litio, mixa abilmente tradizione, expertise e innovazione rivelandosi già al suo debutto un’icona assoluta del design più moderno e della sostenibilità ambientale.