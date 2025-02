Al via il master per formare specialisti di Datacenter

La crescita esponenziale dei Data center sta rimodellando in modo sempre più incisivo lo scenario economico, portando con sé la richiesta di nuove competenze e professionalità. Un settore, quello dei Datacenter, che in Italia ha generato 28 mila posti di lavoro e per il quale è previsto un aumento a livello nazionale del 35% del Cagr (ovvero il tasso annuo di crescita composto) entro il 2028.

Per rispondere a queste esigenze formative prenderà il via il prossimo 8 maggio al Politecnico di Milano, il percorso di formazione d’eccellenza in ambito Real Estate “Learning Lab Datacenter”, nato dalla collaborazione fra Ida Italian datacenter association, Rec (Real estate center del Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito – Politecnico di Milano) ed Italian PropTech Network.

Il Learning Lab comprenderà oltre 120 ore di formazione e sarà articolato in sette diversi moduli corredati da Business Case. A completare il master anche 480 ore di stage, riservato ad un massimo di 25 giovani neolaureati. Le modalità di partecipazione sono dettagliate sul sito di Ida nella sezione dedicata.

"Uno dei punti principali della missione di IDA è promuovere l’eccellenza formativa nel settore dei Datacenter in Italia", commenta Carlotta Matteja, presidente del Gdl Education, che riassume così l’impegno del comitato tecnico dell’associazione: "Tre sono i pilastri che animano il nostro gruppo di lavoro: consapevolezza, accessibilità e azione. Ecco perché per noi il Learning Lab Center svolge un ruolo chiave per avvicinare i giovani talenti all’alta formazione in ambito Real Estate".

Fra i principali macro temi in programma: Introduzione al mercato Real Estate e Data Center; pianificazione e progettazione di Data Center; Project management and project control; Operation e gestione; Sostenibilità e Esg reporting; Energy saving e Energy management; Tool digitali per monitoraggio e ottimizzazione dei consumi; analisi dei rischi e possibili impatti sul territorio, solo per citarne alcuni.

a cura di Marco Principini