È la percentuale dei giovani tra i 16 e i 24 anni che usano internet ma non hanno nessuna competenza digitale nel dominio sicurezza. Il dato emerge da un’elaborazione di Openpolis su dati Istat, che spiega come la sicurezza rappresenta uno dei 5 domini con cui, dal 2021, viene rilevato il livello di competenza digitale dei cittadini europei. Mentre i giovani vanno molto meglio della media in altri domini di attività informatica, come l’uso delle tecnologie per comunicazione e collaborazione, la risoluzione di problemi e la creazione di contenuti digitali, i risultati sono più deludenti nell’alfabetizzazione su informazione e dati e soprattutto nella sicurezza.

E ancora una volta, nelle fasce di età superiori la situazione non è migliore: la generazione dei genitori, insegnanti, e datori di lavoro di questi giovani sanno ugualmente poco o ancora meno della sicurezza in rete: non ha nessuna competenza in questo dominio il 29,4% della fascia 45-54 anni; il 30% di quella 55-59 anni e il 31,6% delle persone di 60-64 anni.

Internet è il cuore della rivoluzione tecnologica che dalla fine del secolo scorso ha cambiato praticamente ogni aspetto della vita quotidiana delle persone. In questo contesto, non è più un’opzione sapere come utilizzarlo in modo sicuro e consapevole.

a cura di Fruzsina Szikszai