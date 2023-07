Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, una vittima al processo: “Olio bollente contro gli agenti? Lo abbiamo usato per gli spaghetti”

Napoli, 12 luglio 2023 – “Olio bollente usato per minacciare gli agenti? Lo abbiamo usato per cucinare gli spaghetti aglio e olio”. È la risposta che il detenuto Ciro Esposito – una delle vittime dei pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere di Caserta, consumato il 6 aprile 2020 – ha dato durante il contro esame nel processo contro gli agenti penitenziari accusati delle violenze. A fare le domande, gli avvocati degli imputati che in quelle drammatiche erano presenti nell’istituto penitenziario casertano. Sono 105 le persone rinviate a giudizio per le torture, tra loro anche il provveditore dell'amministrazione penitenziaria campana, Antonio Fullone.

Il pestaggio: cosa è successo

Esposito, il carcerato sulla sedia a rotelle che nei video è immortalato mentre viene picchiato con violenza da alcuni agenti, ha raccontato oggi in aula che “il 5 aprile fummo chiamati dell'ufficiale donna della penitenziaria, coordinatrice del reparto, che ci disse che se avessimo protestato pacificamente sarebbe venuto il magistrato”. La rivolta dei detenuti scoppiò dopo che nel carcere si diffuse la notizia della positività al Covid di un detenuto. Fu in quel frangente che i vertici campani del Dap disposero la perquisizione straordinaria delle celle, degenerata in pestaggio a tappeto il giorno seguente.

Sequestrati i pentolini con l’olio

Mariano Gaudio, legale dell'imputato Angelo Bruno, ha chiesto se “qualche detenuto avesse le armi, o se qualcuno avesse minacciato gli agenti penitenziari con l'olio bollente”. E Ciro Esposito, che si è costituito parte civile insieme ad altre 25 persone, ha risposto: “Assolutamente no. L'olio lo usammo per cucinare spaghetti aglio e olio, e ce li mangiammo anche”. Una risposta che smonta una delle affermazioni fatte dall'allora provveditore campano alle carceri Antonio Fullone (anche lui tra gli imputati), che giustificò la perquisizione del 6 aprile come la necessità di trovare le armi presumibilmente usate dai detenuti il giorno prima nel corso della protesta. E tra gli oggetti sequestrati nelle celle, ci sarebbero stati proprio dei pentolini con l'olio bollente.