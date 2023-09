Napoli, presa alle spalle e violentata da 4 uomini in un furgone: donna denuncia lo stupro subito davanti alla stazione centrale

Napoli, 13 settembre 2023 – In quattro uomini, forse di più, probabilmente di origine araba, l’hanno prima bloccata prendendola alle spalle e poi trascinata in un furgone nei pressi della stazione centrale di Napoli dove è stata stuprata. É quanto ha raccontato ai poliziotti una donna di origine colombiana di 41 anni residente a Napoli che ha denunciato di essere stata sequestrata da un gruppo di uomini stranieri, che parlavano forse in arabo, ed è stata violentata in piazza Garibaldi.

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per fare luce su quanto avvenuto e sono in corso le indagini dei poliziotti del commissariato Vasto Arenaccia e dei colleghi della Squadra Mobile. Si stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona della stazione.

La ricostruzione della violenza

La violenza sarebbe accaduta lo scorso fine settimana in pieno giorno quando la 41enne era nei pressi della fermata degli autobus in piazza Ferrovia, alle spalle della stazione centrale. Il gruppo di uomini l’avrebbe sorpresa alle spalle, bloccandole le braccia e colpendola in testa, e le avrebbe tappato la bocca per impedire di urlare. A quel punto è stata caricata nella parte posteriore di un furgone dove quattro uomini l’hanno immobilizzata e stuprata, prima di abbandonarla in strada. Vista da alcuni passanti in stato confusionale, è stato chiamato il 118 e la donna è stata portata prima all’ospedale Vecchio Pellegrini e poi trasferita al Cardarelli.