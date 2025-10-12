Napoli, violenta una donna e tenta la fuga: bloccato dai passanti

Napoli, 12 ottobre 2025 - Violenta una donna e cerca di fuggire, ma i passanti lo bloccano fino all'arrivo della polizia. E' accaduto ieri alle 5 del mattino a Napoli, in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana.

Il sospetto, ora in mano alle forze dell'ordine, è un marocchino di 29 anni. La polizia era intervenuta su segnalazione di una donna che mentre andava al lavoro e aveva visto l'uomo abusare della vittima e subito aveva allertato una guardia giurata, la quale ha trovato a terra la donna e chiamato le forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione la donna, una 30enne, è stata seguita e poi aggredita dal sospetto, un nordafricano senza fissa dimora e sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. All'arrivo dell'altra donna il 29enne ha tentato di fuggire, ma a quel punto sono intervenuti dei passanti e lo hanno bloccato a terra.