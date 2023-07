Gira un video di insulti contro i carabinieri e lo mette su Tiktok: 20enne napoletano denunciato per diffamazione

Napoli, 27 luglio 2023 – Se cercava attenzione sui social l’ha trovata, ma assieme è arrivata anche quella dei carabinieri. Che non hanno certo apprezzato il video pubblicato su Tiktok di un ragazzo napoletano di 20 anni che, mentre era in giro in auto sulle strade di Ischia lo scorso 7 luglio, ha pensato di realizzare un filmato con insulti di ogni tipo rivolti verso i militari dell’Arma. Il 20enne è stato denunciato per diffamazione a mezzo web.

Il video girato a Ischia

L’episodio è accaduto lo scorso 7 luglio: il 20enne era alla guida della sua auto a Ischia con il telefono puntato sulla strada, quando ha incrociato tre pattuglie dei carabinieri; il video è stato doppiato con una voce, già molto nota sui social, che mandava insulti e improperi di ogni genere ai militari che stavano lavorando. Il 20enne è stato anche controllato dai carabinieri in servizio, che non hanno riscontrato alcuna violazione. Il giovane ha però deciso di pubblicare il video su Tiktok con tanto di nome e cognome, deridendo i carabinieri e insultandoli a più riprese. Venti giorni dopo, i militari hanno scovato il video e sono risaliti all'autore, che dovrà rispondere ora di diffamazione a mezzo web. I carabinieri hanno anche segnalato il 20enne, originario di Napoli, per l'applicazione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola di Ischia.